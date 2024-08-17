Великие Луки и Минусинск подписали соглашение о сотрудничестве

16:55, 17 августа 2024, ПАИ

Города Минусинск и Великие Луки подписали соглашение о намерении сотрудничать. Церемония подписания прошла в рамках форума «Опорные города России» в Минусинске Красноярского края. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

В делегацию от Псковской области вошли глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, его заместитель Екатерина Семёнова, руководитель комитета культуры Великих Лук Елена Савченко.

Документ о намерении сотрудничать подписал Андрей Беляев и глава города Минусинска Дмитрий Меркулов.

Отметим, что заключенное соглашение позволит подписать следующий документ о побратимстве. «Это даст двум городам возможность не только обмениваться культурным опытом, но и развивать экономические отношения, реализовывать совместные проекты, сотрудничать в сфере образования, туризма, предпринимательства и других», – отметили в администрации.