Ремонт завершился в одной из школ Псковского района

17:58, 17 августа 2024, ПАИ

Ремонт завершился в Торошинской средней общеобразовательной школе Псковского района, сообщила ПАИ глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

«Несмотря на то что школа небольшая – около 100 учеников, в ней созданы хорошие современные условия для образования», – отметила она.

В рамках подготовки к новому учебному году в учреждении образования установлено ограждение по всему периметру, заменены ворота в начальной школе. Также проведена полная подготовка к отопительному сезону.

Кроме того, в школе проведен текущий ремонт пищеблока и столовой, отремонтировано складское помещение, заменена дверь в подсобное помещение, закуплена новая посуда, проведён косметический ремонт в кабинетах и рекреации школы.

Глава района также напомнила, что благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» в прошлом году был проведён капитальный ремонт спортивного зала, оснащённого современным оборудованием для занятий физкультурой как в помещении, так и на свежем воздухе.

«Уверена, что этот учебный год принесет много побед и спортивных достижений ребятам из Торошинской школы. Желаю руководителю школы Алевтине Кирсановой, педагогическому и ученическому коллективам удачи и успехов!» – заключила Наталья Фёдорова.