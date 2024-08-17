Почти 220 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Псковской области с начала года

17:14, 17 августа 2024, ПАИ

Ход реализации президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и его заместитель Игорь Шатурный. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

На начало августа ввод жилья в регионе составил почти 220 тысяч квадратных метров. Это на 38 тысяч квадратных метров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по программам льготного ипотечного кредитования с 2018 года выдано более 7,3 тысячи кредитов на сумму 16,7 миллиарда рублей. Наиболее востребованными стали «Семейная ипотека», по которой с начала года выдано более 530 кредитов на сумму 1,7 миллирада рублей, и «Сельская ипотека», по которой оформлено более 600 льготных кредитов на сумму 1,7 миллиарда рублей.

Также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среди» в регионе будут приведены в порядок 37 общественных и одна дворовая территория.