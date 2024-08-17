Автомобиль загорелся на Рижском проспекте в Пскове
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на Рижском проспекте, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Возгорание автомобиля произошло у дома №65 на Рижском проспекте в Пскове.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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