Мошенники продолжают вводить в заблуждение псковичей и блокировать их аккаунты на «Госуслугах»

19:52, 17 августа 2024, ПАИ

Очередное уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации возбудили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, днём 42-летней псковичке позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Под предлогом продления договора действия SIM-карты собеседник получил персональные данные и коды доступа из SMS-сообщений. В результате чего злоумышленнику удалось зайти в аккаунт женщины на «Госуслугах» и заблокировать его.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе.