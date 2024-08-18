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Происшествия

Пропавшего летом прошлого года псковича разыскивает полиция

Псковские полицейские разыскивают Андрея Петрова, пропавшего в Пскове летом 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пропавшему мужчине 32 года. Он проживал на улице Новосёлов в Пскове. По имеющимся данным, в последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Разыскиваемый ростом около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткие. Был одет в чёрную куртку фирмы Nike, спортивные штаны и кроссовки чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.

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