Дни деревень отметили в Гверздони и Спасовщине Псковского района

20:20, 17 августа 2024, ПАИ

Дни деревень отметили в двух населённых пунктах Серёдкинской волости Псковского района – в Гверздони и Спасовщине, сообщили ПАИ в районной администрации.



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района

















Для жителей деревень организовали выступления творческих коллективов Неёловского дома культуры.

Кроме того, по традиции на Дни деревень приехали глава Псковского района Наталья Фёдорова и глава Серёдкинской волости Раиса Шумкина. Они поздравили жителей деревень с праздником и поблагодарили людей за общественную активность и профессиональные успехи, которые положительно сказываются на развитии волостей и района в целом.