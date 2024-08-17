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ФК «Псков» обыграл в гостях «Новград»

ФК «Псков» обыграл в гостях «Новград» со счётом 3:1 в чемпионате СЗФО, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Счёт уже на шестой минуте матча открыл Никита Родионов, однако «Новград» сумел отыграться в середине первой половины. Во втором тайме Артём Савельев вывел псковичей вперёд, а точку в противостоянии на 88-й минуте поставил Антон Паранин.

Псковичи снова вышли на второе место, однако по итогам матча в Коряжме, где местный «Химик» принимает мурманский «Север», всё может поменяться. Кстати, сегодня лидер таблицы спортшкола «Ленинградец» потерпела первое поражение в сезоне от «ГУОР-Карелии», так что призрачные шансы на чемпионство «Псков» всё ещё сохраняет, однако для этого нужно получить ещё несколько «подачек» от лидеров чемпионата, да и самим больше не плошать.

Пскович Антон Паранин благодаря очередному голу (всего четыре) вышел на шестое место в гонке бомбардиров, перегнав своего сокомандника Сергея Молчанова, у которого пока наблюдается безголевая засуха. Паранин чуть впереди, потому что проводил на поле меньше времени, чем Молчанов.

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