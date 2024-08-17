Помещения колокольни Троицкого собора в Пскове обретают первоначальный облик

22:16, 17 августа 2024, ПАИ

Продолжаются работы в интерьерах колокольни Троицкого собора Псковского кремля. Проектом реставрации предусмотрено возвращение помещениям звонницы первоначального облика, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»









В ходе работ демонтированы все перегородки, построенные в середине XX века. Стенам возвращают первоначальный облик. Удалено множество слоев штукатурки. Проведено инъектирование в местах разрушения кладки. Выполнена стяжка полов. Подведены современные коммуникации. Электропроводку разместили так, что она не видна на стенах.

Колокольня Троицкого собора входит в ансамбль Псковского кремля. Она построена на фундаментах средневековой оборонной башни. Для реставрации выбран облик колокольни, зафиксированный в фотодокументах и чертежах на конец XIX века.