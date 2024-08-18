Автомобиль наехал на островок безопасности в центре Пскова
Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением транспорта и в результате совершил наезд машины на островок безопасности на площади Ленина в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель от госпитализации отказался. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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