Автомобиль наехал на островок безопасности в центре Пскова

22:53, 17 августа 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением транспорта и в результате совершил наезд машины на островок безопасности на площади Ленина в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от госпитализации отказался. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.