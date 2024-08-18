Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе

00:07, 18 августа 2024, ПАИ

По предварительным данным, в Печорском районе на дороге Горохово – Забелино водитель автомобиля Lada не справился с управлением транспорта, в результате машина вылетела на обочину, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.