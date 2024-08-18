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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе

По предварительным данным, в Печорском районе на дороге Горохово – Забелино водитель автомобиля Lada не справился с управлением транспорта, в результате машина вылетела на обочину, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадали два человека. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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