Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе
По предварительным данным, в Печорском районе на дороге Горохово – Забелино водитель автомобиля Lada не справился с управлением транспорта, в результате машина вылетела на обочину, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадали два человека. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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