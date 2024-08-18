День Воздушного флота отмечают сегодня в России

09:24, 18 августа 2024, ПАИ

День Воздушного флота России отмечается сегодня, 18 августа. Ранее он носил название День авиации, сообщает портал calend.ru.

Празднование этого дня впервые прошло 18 августа 1933 года. На Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе в Москве состоялся авиационный праздник. На нём продемонстрировали образцы советской авиационной техники и мастерство авиаторов.

День Воздушного флота – профессиональный праздник всех пилотов, авиаторов, а также диспетчерского состава, бортпроводников и других работников авиационной инфраструктуры.