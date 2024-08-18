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Общество

День Воздушного флота отмечают сегодня в России

День Воздушного флота России отмечается сегодня, 18 августа. Ранее он носил название День авиации, сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Празднование этого дня впервые прошло 18 августа 1933 года. На Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе в Москве состоялся авиационный праздник. На нём продемонстрировали образцы советской авиационной техники и мастерство авиаторов.

День Воздушного флота – профессиональный праздник всех пилотов, авиаторов, а также диспетчерского состава, бортпроводников и других работников авиационной инфраструктуры.

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