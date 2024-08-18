Скончался французский актёр Ален Делон

09:36, 18 августа 2024, ПАИ

Французский актёр Ален Делон скончался на 89-м году жизни, пишет ТАСС со ссылкой на AFP. Агентство сообщает, что он ушёл из жизни в своем доме в окружении родных и близких.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Первую известность он получил после выхода фильма «Кристина», где сыграл молодого офицера.

Наиболее известными картинами с его участием стали фильмы «Рокко и его братья», «Зорро», «Бассейн», «Чёрный тюльпан», «Леопард», «На ярком солнце» и другие.