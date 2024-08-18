Китайский язык на втором месте по популярности у псковичей
Китайский язык на втором месте по популярности у псковичей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Его хотели бы выучить 14% опрошенных, на первом месте традиционно находится английский – четыре псковича из десяти планируют его изучить. При этом чем выше доход, тем больше желание выучить именно китайский.
Немецкий или японский язык выбрали 7% опрошенных, итальянский или французский – 3%. 2% хотят говорить на арабском.
Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий, а женщины хотят изучать японский и французский языки.
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