Китайский язык на втором месте по популярности у псковичей

13:10, 18 августа 2024, ПАИ

Китайский язык на втором месте по популярности у псковичей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Его хотели бы выучить 14% опрошенных, на первом месте традиционно находится английский – четыре псковича из десяти планируют его изучить. При этом чем выше доход, тем больше желание выучить именно китайский.

Немецкий или японский язык выбрали 7% опрошенных, итальянский или французский – 3%. 2% хотят говорить на арабском.

Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий, а женщины хотят изучать японский и французский языки.