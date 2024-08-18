Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с нарушением жилищных прав в деревне Псковской области

14:51, 18 августа 2024, ПАИ

Провести проверку в связи с обращением о нарушении прав жителей деревни Липеты в Псковской области поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В 2022 году уроженец Республики Узбекистан купил участок и начал стройку, из-за которой нарушается режим тишины в деревне, а подача воды в соседние дома регулярно прекращается. Кроме того, его собаки породы алабай находятся на самовыгуле без поводков и намордников. Это, в свою очередь, представляет угрозу для жизни и здоровья местных жителей, среди которых есть дети-инвалиды.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах и о принятом процессуальном решении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.