Гранты до 1 млн рублей смогут получить участники форума «Мы помним» в Печорском муниципальном округе

16:21, 18 августа 2024, ПАИ

Гранты до миллиона рублей смогут получить участники международного патриотического форума «Мы помним», который пройдёт в Печорском муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

На конкурс можно представить один проект в одной из пяти номинаций:

Форум пройдет с 11 по 13 сентября на территории загородного отеля «Плесков» в Печорском муниципальном округе. Заявку необходимо подать до 1 сентября на участие в форуме и до 5 сентября на грант по ссылке.