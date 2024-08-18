71-летний пскович хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников

17:40, 18 августа 2024, ПАИ

71-летний пскович хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Он получил сообщение, что на специальном сайте можно заработать путём обмена денежных средств и криптовалюты. Пенсионер перевёл десять тысяч рублей на номер банковской карты незнакомца и потерял сбережения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.