71-летний пскович хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников
71-летний пскович хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Он получил сообщение, что на специальном сайте можно заработать путём обмена денежных средств и криптовалюты. Пенсионер перевёл десять тысяч рублей на номер банковской карты незнакомца и потерял сбережения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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