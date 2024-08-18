Поиски пропавшего осенью 2023 года псковича продолжаются

18:44, 18 августа 2024, ПАИ

Поиски 49-летнего Дмитрия Абрамова, пропавшего 2 сентября 2023 года в Пскове, продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в переулке Путейца в Пскове. На вид ему около 45-50 лет, рост 190 сантиметров, у мужчины худощавое телосложение, овальное лицо и русые волосы. На правой руке между большим и указательным пальцами имеет татуировку с буквой «д». Кроме того, у Дмитрия Абрамова есть шрамы от ожогов на обеих руках.

Дмитрий Абрамов, предположительно, был одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки тёмного цвета.

Всем, кто знает о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.