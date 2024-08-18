Кинофестиваль «Золотой шуруп» прошёл в Гдовском районе

22:02, 18 августа 2024, ПАИ

Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» прошёл в Гдовском районе, пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»







Мероприятие объединило талантливых детей-кинематографистов со всего мира. Гости кинофестиваля смогли принять участие в мастер-классах от профессионалов киноиндустрии, кинопоказах и конкурсах, а также встретиться с известными актёрами и режиссёрами. Кроме того, кинофестиваль посетила российская актриса театра и кино, телеведущая Татьяна Абрамова.

Участниками «Золотого шурупа» стали гости из Ирландии, Гдова, города Сланцы, а также с берегов Дона. В рамках мероприятия состоялся показ короткометражного кино. 19 августа в Центре досуга и культуры Гдова подведут итоги и вручат призы победителям, заключили в газете.