Фестиваль «Росянка Фест» состоялся в Бежаницком районе
Фестиваль «Росянка Фест» прошёл на берегу озера Цевло в Бежаницком районе, пишет газета «Сельская новь».
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Фото: Надежда Гусакова
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Фото: Надежда Гусакова
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Фото: Надежда Гусакова
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Фото: Надежда Гусакова
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Фото: Надежда Гусакова
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Фото: Надежда Гусакова
Мероприятие было посвящено миру дикой природы и экологии Полистовского заповедника, который в 2024 году отметил 30-летие. Гости смогли посетить тематические площадки, ярмарки с изделиями народно-прикладного творчества, мастер-классы, выставку самодельной техники, а также покататься на вездеходах и поплавать на лодках. Кроме того, гости и туристы смогли попробовать выпечку и напитки от местных кулинаров.
На концерте выступили народные коллективы, исполнившие песни под гармошку и балалайку, а также коллектив «Вольница».
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