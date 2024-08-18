Фестиваль «Росянка Фест» состоялся в Бежаницком районе

22:29, 18 августа 2024, ПАИ

Фестиваль «Росянка Фест» прошёл на берегу озера Цевло в Бежаницком районе, пишет газета «Сельская новь».



Фото: Надежда Гусакова



Фото: Надежда Гусакова



Фото: Надежда Гусакова



Фото: Надежда Гусакова



Фото: Надежда Гусакова



Фото: Надежда Гусакова











Мероприятие было посвящено миру дикой природы и экологии Полистовского заповедника, который в 2024 году отметил 30-летие. Гости смогли посетить тематические площадки, ярмарки с изделиями народно-прикладного творчества, мастер-классы, выставку самодельной техники, а также покататься на вездеходах и поплавать на лодках. Кроме того, гости и туристы смогли попробовать выпечку и напитки от местных кулинаров.

На концерте выступили народные коллективы, исполнившие песни под гармошку и балалайку, а также коллектив «Вольница».