Помогающие снизить риск инфаркта факторы назвал кардиолог

22:57, 18 августа 2024, ПАИ

Здоровый образ жизни поможет избежать инфаркта миокарда, сообщил кардиолог Александр Розанов на радио Sputnik.

Инфаркт стал распространённым заболеванием среди людей младше 40 лет, отметил врач. Физическая активность, правильное питание, контроль веса, давления и липидного профиля помогут избежать инфаркта, отметил доктор. Кроме того, риск развития заболевания значительно снижают здоровый сон, отказ от вредных привычек, отсутствие стрессов, контроль сахара в крови и разумное потребление жидкости.

Однако если в семье уже были случаи раннего инфаркта, то это говорит о наследственности. Об этом нужно сообщить врачу, который оценит сердечно-сосудистый риск, заключил Александр Розанов.

Ранее о здоровье сердца рассказала врач-кардиолог, внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.