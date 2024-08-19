Яблочный Спас отмечают сегодня
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас) отмечают сегодня, 19 августа, сообщает calend.ru.
На Руси Яблочный Спас стал одним из широко отмечаемых дней года – в деревнях устраивали праздники, а после захода солнца начинали петь песни. В садах уже созревали яблоки, которые было принято есть с мёдом и сахаром, а также из плодов готовили яблочный пирог.
Помимо этого, на Руси устраивали торги, на которых продавали телеги с яблоками. На Яблочный Спас было принято угощать яблоками бедных, убогих и нищих. Тех, кто нарушал это правило, считали непорядочными людьми.
Яблочный Спас свидетельствовал о наступлении осени – ночи становились по-осеннему холодными.
Проект «Университет лидеров социальных изменений Псковской области» обсуждают в медиацентре ПАИ