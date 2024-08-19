Столкновение автомобиля с лосем произошло в Псковском районе
Автомобиль Geely столкнулся с лосем в деревне Подборовье Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на 15-м километре в сторону Санкт-Петербурга. Пострадал один человек. Он госпитализирован в медучреждение. Также в автомобиле находился ещё один человек с ребёнком. Они отказались от госпитализации.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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