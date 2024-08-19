Столкновение автомобиля с лосем произошло в Псковском районе

07:36, 19 августа 2024, ПАИ

Автомобиль Geely столкнулся с лосем в деревне Подборовье Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на 15-м километре в сторону Санкт-Петербурга. Пострадал один человек. Он госпитализирован в медучреждение. Также в автомобиле находился ещё один человек с ребёнком. Они отказались от госпитализации.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.