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Происшествия

Volkswagen Passat вспыхнул на Рижском проспекте в Пскове

Три пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за двое суток, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

17 августа в 16:37 на Рижском проспекте в Пскове воспламенился автомобиль Volkswagen Passat 1996 года. Огонь повредил салон. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание.

18 августа в 15:13 на улице Островской в Палкино в зерносушильном комплексе огнем повреждена стена и тонна зерна. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы отопительной печи для сушки зерна.

В 21:27 в деревне Клишино Себежского района горела кровля бани. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри бани.

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