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Общество

В ПсковГУ появится лаборатория по развитию когнитивных функций у детей

В Псковском государственном университете продолжается реализация проекта по созданию научно-образовательной лаборатории когнитивного развития в образовании. В ее задачи будет входить проведение научной и образовательной деятельности по вопросам, связанным с развитием когнитивных функций у обучающихся, пояснили в пресс-службе университета.

В основу научных исследований положен метод сенсомоторной интеграции, который обеспечивает развитие внимания, памяти, мышления, речи, а также более сложных интеллектуальных умений через согласованное действие двигательной активности и сенсорной стимуляции ребенка.

Сейчас завершается создание сенсорно-динамического зала, включающего комплекс сенсорного и подвесного оборудования для проведения развивающих занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

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