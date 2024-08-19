64-е место занимает Псковская область по количеству ДТП с пострадавшими

10:34, 19 августа 2024, ПАИ

64-е место занимает Псковская область по количеству ДТП с пострадавшими. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости.

В январе – июне этого года в регионе произошло 120,5 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта. По сравнению с тем же периодом прошлого года число ДТП увеличилось на 21,4%.

В этом году в ДТП в Псковской области из расчёта на 100 тысяч жителей погибли или пострадали 91,4 человека.

Всего январе – июне 2024 года, по данным МВД РФ, в России было зарегистрировано 56,4 тысячи ДТП с пострадавшими, что всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также почти не изменилось – количество погибших выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1%, а число раненых снизилось на 0,8%. Количественный состав регионов, где аварийность на дорогах выросла, и субъектов Федерации, где ситуация улучшилась, распределился примерно поровну.

Согласно данным МВД, самая низкая аварийность с пострадавшими в Чеченской Республике, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, наибольшая аварийность отмечена в Туве, Калмыкии, Омской области.