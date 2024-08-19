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ФК «Луки-Энергия» сыграл на ноль вторую игру подряд

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» в гостях сыграл вничью с командой «Знамя Труда» из Орехово-Зуева – 0:0. Матч прошёл в рамках 19-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Луки-Энергии».

ФК «Луки-Энергия» сыграл на ноль вторую игру подряд. Фото: Елена Костюкович

«Всегда с «орехами» очень тяжёлые игры. Много борьбы и сил тратит одна и другая команда. Первые 25–30 минут мы просто присутствовали на поле. Потом выровняли игру под конец первого тайма, начали действовать так, как просим ребят. Второй тайм, на мой взгляд, можно занести в актив в плане того, сколько создали опасных подходов. К сожалению, не забили. Двоякое впечатление. Вроде бы как и выезд, и соперники рядом в таблице. Но, наверное, всё-таки больше разочарованы», – отметил главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

После неудачной первой части сезона команда Сергея Осадчука во втором круге имеет в своём активе две победы, одну ничью и одно поражение.

Великолучане продолжают идти на 14-м месте в таблице, с которого они последний раз временно выбирались в десятом туре. Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт в рамках второго раунда Кубка России на домашнем стадионе «Экспресс» 21 августа против «Калуги».

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