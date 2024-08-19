Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове посетило более 6000 зрителей

10:38, 19 августа 2024, ПАИ

Более 6 000 тысяч зрителей посетило фестиваль «Музыка на воде», который проходил в дендропарке в Пскове с 16 по 17 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, что фестиваль был посвящён русской классической и французской музыке. Как проходило мероприятие, смотрите в фоторепортаже ПАИ.

«Музыка на воде» ежегодно, с 2020 года, собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в предыдущие годы, можно в сюжете на сайте ПАИ.