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Псковича признали лучшим игроком московского «Локомотива»

Воспитанника клуба «Псков» Александра Морозова признали лучшим игроком первого этапа Молодёжной футбольной лиги в составе московского «Локомотива», сообщается в группе молодёжной команды в соцсети «ВКонтакте».

Псковича признали лучшим игроком московского «Локомотива» в первой части сезона. Фото: группа молодёжной команды «Локомотив» в соцсети «ВКонтакте»

В первой части сезона Александр Морозов получил больше всего игрового времени – 1 200 минут. За это время он забил пять голов, создал десять голевых моментов и отдал четыре голевые передачи.

Пскович перешёл в «Локомотив» из «Пскова» в 2021 году. В голосовании за звание лучшего игрока он набрал 981 голос. У его ближайшего преследователя Матвея Захаржевского – 466 голосов.

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