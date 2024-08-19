Псковича признали лучшим игроком московского «Локомотива»

11:12, 19 августа 2024, ПАИ

Воспитанника клуба «Псков» Александра Морозова признали лучшим игроком первого этапа Молодёжной футбольной лиги в составе московского «Локомотива», сообщается в группе молодёжной команды в соцсети «ВКонтакте».

В первой части сезона Александр Морозов получил больше всего игрового времени – 1 200 минут. За это время он забил пять голов, создал десять голевых моментов и отдал четыре голевые передачи.

Пскович перешёл в «Локомотив» из «Пскова» в 2021 году. В голосовании за звание лучшего игрока он набрал 981 голос. У его ближайшего преследователя Матвея Захаржевского – 466 голосов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».