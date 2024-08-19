Новый врач появился в Пушкиногорской больнице

11:19, 19 августа 2024, ПАИ

Врач ультразвуковой диагностики Ирина Ставрунова начала работать в Пушкиногорской районной больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Ирина Ставрунова окончила Смоленский университет по специальности «врач-педиатр», а также прошла переобучение на врача-фтизиатра, врача УЗИ и трансфузиолога.

Специалист знакома с Пушкинскими Горами с детства – часто приезжала сюда на праздники и экскурсии, гуляла по известным местам, а теперь решила жить и работать здесь, отметили в комитете.