Пожарные ликвидируют возгорание на улице Медицинской в Опочке

11:47, 19 августа 2024, ПАИ

Баня загорелась на улице Медицинской в Опочке. Прибывшие на место пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте также работает бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.