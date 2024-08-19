Великолукские студентки второй год подряд выиграли Кубок Псковской области по мини-футболу

12:24, 19 августа 2024, ПАИ

Команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стала победителем восьмого Кубка Псковской области по мини-футболу среди женских команд памяти Анастасии Паршенковой. Соревнования прошли в Пустошке 17 августа, сообщается в группе «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте»











В соревнованиях приняли участие пять команд: ВЛГАФК, великолукский «Экспресс», псковская «Россиянка», бежаницкий «Штурм» и пустошкинский «Патрон».

Команда ВЛГАФК, как и в прошлом году, стала победителем соревнований. Второе место завоевал великолукский «Экспресс». Замкнула тройку лидеров псковская «Россиянка».

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