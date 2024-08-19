Как проходил фестиваль «Граинская сторона» в Псковской области: фото и видео

12:33, 19 августа 2024, ПАИ

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» прошёл в деревне Платишино Красногородского муниципального округа, пишет газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



































































В рамках мероприятия выступили любительские коллективы из Московской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга. Гости мероприятия смогли увидеть фильмы «Псковщина гусельная» и «Музыка, летящая на крыльях», снятый по мотивам сказки, записанной со слов старожилов из деревни Платишино.

Кроме того, композитор, исполнитель на гуслях звончатых Константин Шаханов провёл мастер-класс по народным инструментам для детских шумовых оркестров. А также для гостей праздника выступили композитор Ольга Глазова, композитор и инструменталист Константин Шаханов, солистка государственного оркестра «Гусляры России», заслуженная артистка России Наталья Александрова и другие артисты.

Помимо этого, гости фестиваля посетили выставки сельского клуба: «Культура и быт старообрядцев», «Одежда для куклы. Народные мотивы», «Заварочный чайник – хранитель семейных историй», а также народное гуляние с ярмаркой и ремесленными рядами «Угощайтесь, люди добрые!» на открытой площадке вблизи Платишинского сельского клуба.