Как проходил фестиваль «Граинская сторона» в Псковской области: фото и видео
Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» прошёл в деревне Платишино Красногородского муниципального округа, пишет газета «Заря».
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
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Фото: газета «Заря»
В рамках мероприятия выступили любительские коллективы из Московской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга. Гости мероприятия смогли увидеть фильмы «Псковщина гусельная» и «Музыка, летящая на крыльях», снятый по мотивам сказки, записанной со слов старожилов из деревни Платишино.
Кроме того, композитор, исполнитель на гуслях звончатых Константин Шаханов провёл мастер-класс по народным инструментам для детских шумовых оркестров. А также для гостей праздника выступили композитор Ольга Глазова, композитор и инструменталист Константин Шаханов, солистка государственного оркестра «Гусляры России», заслуженная артистка России Наталья Александрова и другие артисты.
Помимо этого, гости фестиваля посетили выставки сельского клуба: «Культура и быт старообрядцев», «Одежда для куклы. Народные мотивы», «Заварочный чайник – хранитель семейных историй», а также народное гуляние с ярмаркой и ремесленными рядами «Угощайтесь, люди добрые!» на открытой площадке вблизи Платишинского сельского клуба.
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