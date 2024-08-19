Шляпа Форда ушла на аукционе более чем за 50 миллионов рублей

12:33, 19 августа 2024, ПАИ

За 56 миллионов продали шляпу на аукционе в Лос-Анджелесе, пишет «Коммерсантъ». Лотом стала фетровая шляпа Харрисона Форда, которую актёр носил на съемках фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» 1984 года.

Планируемая цена за лот составляла от 22 до 44 миллионов рублей (250–500 тысяч долларов). Однако была продана более чем за 56 миллионов рублей (630 тысяч долларов).

Другими уникальными лотами на аукционе стали белый шлем имперского разведчика («Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» 1983 год) и костюм из фильма ужасов 1996 года «Крик». Шлем ушел за 28 миллионов рублей (315 тысяч долларов), костюм – более чем за 24 миллиона рублей (270,9 тысячи долларов).