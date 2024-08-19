Вышла в свет книга о Куньинском районе
Книга Петра Граненкова «Куньинский район. Лица и судьбы» вышла в свет, сообщили ПАИ в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.
Книга состоит из трёх частей. Первая посвящена судьбам деревень района, вторая рассказывает об их жителях, а третья об авторе издания. Все три части связаны между собой темой любви к малой родине, отметили в издании.
Книгу можно прочитать по ссылке.
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