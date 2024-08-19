Вышла в свет книга о Куньинском районе

12:43, 19 августа 2024, ПАИ

Книга Петра Граненкова «Куньинский район. Лица и судьбы» вышла в свет, сообщили ПАИ в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Книга состоит из трёх частей. Первая посвящена судьбам деревень района, вторая рассказывает об их жителях, а третья об авторе издания. Все три части связаны между собой темой любви к малой родине, отметили в издании.

Книгу можно прочитать по ссылке.