Полицейские обнаружили мигрантов, незаконно работавших на одной из строек Пскова

12:38, 19 августа 2024, ПАИ

Полицейские обнаружили мигрантов, незаконно работавших на одной из строек Пскова. В течение пяти лет иностранцы не смогут въехать в Россию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Сотрудниками Управления МВД России по Псковской области проведены проверочные мероприятия на строительном объекте в городе Пскове.



Суд вынес решение об административном выдворении мигрантов за пределы РФ. Также к административной ответственности привлечено лицо, которое предоставило иностранцам помещение под жильё.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения иностранными гражданами условий пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории страны. По вопросам, связанным с пребыванием и законностью осуществления трудовой деятельности, можно обращаться в ближайшее подразделение по вопросам миграции по месту пребывания.