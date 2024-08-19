Спортсмены Псковской области завоевали 17 наград республиканского турнира по самбо

12:59, 19 августа 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области завоевали 17 наград открытого республиканского турнира по самбо на призы заслуженного мастера спорта Андрея Курлыпо. Состязания прошли в Минске, сообщили ПАИ в спортшколе «Экспресс».



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»











Всего в соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из Москвы, Нижнего Новгорода, Смоленска, Торжка, Великих Лук, Пскова, Троицка, Орши, Можайска, а также из Минска и Гамбурга.

Великолукские воспитанники спортшколы «Экспресс» отличились большим количеством наград. Первые места в разных категориях завоевали Всеволод Петров, Александр Королюк, Елизавета Никандрова, Насимджон Мамадов и Кристина Бабаева.

Серебряные награды на счету Ярослава Панова и Анжелики Евменовой, а с бронзой из Минска уехали Артемий Иванов, Юрий Петров, Елизавета Буланева, Анна Михайлова, Нина Лукашова, Арина Зайцева, Илья Мишанов, Александр Алексеев и Иван Михайлов.

Также бронзу в весе до 65 килограммов среди юношей 2010 года рождения завоевал пскович Иван Кузнецов.

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