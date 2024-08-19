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Спорт

Спортсмены Псковской области завоевали 17 наград республиканского турнира по самбо

Спортсмены Псковской области завоевали 17 наград открытого республиканского турнира по самбо на призы заслуженного мастера спорта Андрея Курлыпо. Состязания прошли в Минске, сообщили ПАИ в спортшколе «Экспресс».

  • Спортсмены Псковской области завоевали 17 наград республиканского турнира по самбо
    Фото: спортшкола «Экспресс»
  • Спортсмены Псковской области завоевали 17 наград республиканского турнира по самбо
    Фото: спортшкола «Экспресс»
  • Спортсмены Псковской области завоевали 17 наград республиканского турнира по самбо
    Фото: спортшкола «Экспресс»
  • Спортсмены Псковской области завоевали 17 наград республиканского турнира по самбо
    Фото: спортшкола «Экспресс»
  • Спортсмены Псковской области завоевали 17 наград республиканского турнира по самбо
    Фото: спортшкола «Экспресс»
  • Спортсмены Псковской области завоевали 17 наград республиканского турнира по самбо
    Фото: спортшкола «Экспресс»

Всего в соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из Москвы, Нижнего Новгорода, Смоленска, Торжка, Великих Лук, Пскова, Троицка, Орши, Можайска, а также из Минска и Гамбурга.

Великолукские воспитанники спортшколы «Экспресс» отличились большим количеством наград. Первые места в разных категориях завоевали Всеволод Петров, Александр Королюк, Елизавета Никандрова, Насимджон Мамадов и Кристина Бабаева.

Серебряные награды на счету Ярослава Панова и Анжелики Евменовой, а с бронзой из Минска уехали Артемий Иванов, Юрий Петров, Елизавета Буланева, Анна Михайлова, Нина Лукашова, Арина Зайцева, Илья Мишанов, Александр Алексеев и Иван Михайлов.

Также бронзу в весе до 65 килограммов среди юношей 2010 года рождения завоевал пскович Иван Кузнецов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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