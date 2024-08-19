Благодаря проектам ТОСов в псковских деревнях появится высокоскоростной интернет
Новый механизм развития услуг связи через региональное субсидирование проектов территориального общественного самоуправления апробируют в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Проект позволит подключить жителей сельской местности к интернету по волоконно-оптическим линиям связи. В апреле завершился региональный конкурс проектов ТОС. В конкурсе победили два пилотных проекта на общую сумму 900 тыс. рублей. В их рамках до конца года в Изборске к высокоскоростному интернету подключат более 100 частных домохозяйств.
Уже определен оператор связи для выполнения работ, подписан контракт. Ему предстоит провести оптоволокно по Изборску и предоставить каналы на скорости не менее 100 Мбит/с.
Какие молодёжные мероприятия пройдут на 80-летие Псковской области, рассказали организаторы