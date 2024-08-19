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Биатлонист из Псковской области завоевал две награды межрегиональных соревнований

Спортсмен из Псковской области Глеб Макеев завоевал две награды межрегиональных соревнований по биатлону, которые прошли в Рыбинске Ярославской области с 16 по 18 августа. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Биатлонист из Псковской области завоевал две награды межрегиональных соревнований. Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

За награды боролись спортсмены из восьми регионов. Псковскую область представлял призёр первенства России Глеб Макеев.

В первый день состязаний прошла индивидуальная гонка среди юношей 15-16 лет на десять километров. Глеб Макеев допустил семь промахов и занял третье место, пропустив вперёд спортсменов из Московской и Рязанской областей.

Во второй день состоялся шестикилометровый спринт. Глеб Макеев, допустив два промаха, показал на финише второе время.

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