27 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

13:49, 19 августа 2024, ПАИ

27 единиц оружия и 57 патронов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 12 по 18 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 46 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили десять административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.