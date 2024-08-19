Новая дорожная техника поступила в Печорский округ

14:29, 19 августа 2024, ПАИ

Новая дорожная техника поступила в распоряжение муниципальных предприятий Печорского муниципального округа, сообщил глава округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева









Тракторы МТЗ 320 и МТЗ 82.1 с отвалом и щёткой с поливом, а также прицепная подметально-уборочная машина марки «Пума» будут работать в МП «Благоустройство», экскаватор-погрузчик TLB 827 – в МП «Печорские теплосети».

В соответствии с распоряжением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дорожная техника приобретена в рамках областной субсидии. После оформления всей необходимой документации и подбора водителей она начнёт работу на улицах округа, уточнил Валерий Зайцев.