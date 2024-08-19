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Общество

Депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев будет исполнять полномочия директора Жижицкой школы

Депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев будет исполнять полномочия директора Жижицкой средней школы, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Олега Лебедева

«Сегодня на встрече с коллективом Жижицкой школы представил Олега Дмитриевича как нового исполняющего полномочия руководителя учреждения. Знаю Олега Дмитриевича как грамотного и опытного управленца, человека инициативного, с активной жизненной позицией, патриота своей малой родины. Уверен, что его высокие человеческие качества помогут ему быстро найти общий язык и обрести полное взаимопонимание с коллегами», – рассказал Олег Лебедев.

Директор школы Елена Иванова находится на лечении, которое может занять длительное время. «От всей души желаю Елене Владимировне выздоровления и возвращения в родной коллектив», – отметил глава района.

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