Депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев будет исполнять полномочия директора Жижицкой школы

14:36, 19 августа 2024, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев будет исполнять полномочия директора Жижицкой средней школы, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

«Сегодня на встрече с коллективом Жижицкой школы представил Олега Дмитриевича как нового исполняющего полномочия руководителя учреждения. Знаю Олега Дмитриевича как грамотного и опытного управленца, человека инициативного, с активной жизненной позицией, патриота своей малой родины. Уверен, что его высокие человеческие качества помогут ему быстро найти общий язык и обрести полное взаимопонимание с коллегами», – рассказал Олег Лебедев.

Директор школы Елена Иванова находится на лечении, которое может занять длительное время. «От всей души желаю Елене Владимировне выздоровления и возвращения в родной коллектив», – отметил глава района.