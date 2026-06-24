Закрытие 106-го театрального сезона в Великих Луках отметят концертом-капустником

21:34, 24 июня 2026, ПАИ

Великолукский драматический театр проведёт 25 июня театральный концерт-капустник в честь закрытия 106-го театрального сезона, сообщили ПАИ в комитете культуры администрации Великих Лук.

«Мы споём, пошутим и обсудим прошедшие премьеры. У каждого зрителя будет уникальная возможность задать свои вопросы и поделиться мнением о спектаклях. Необычный формат и камерная атмосфера сделают этот вечер незабываемым не только для опытных театралов, но и для гостей, редко посещающих театр», – отметили организаторы.

Мероприятие платное. Начало в 18:30.