Псковичи представили регион на форуме «Территория смыслов» в Подмосковье

14:42, 19 августа 2024, ПАИ

​Псковичи представляли регион на форуме «Территория смыслов» в Подмосковье, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

На смена «Служение», посвящённой политикам и государственным деятелям, Псковскую область представили Кристина Коновалова из Великих Лук, Исмат Кабирзода и Камиль Ижболдин из Пскова.

Смена «Служение» объединила 500 представителей силовых структур, молодёжных правительств, а также госслужащих и участников СВО, которым на этой смене уделили особое внимание.

Участник спецоперации, дважды кавалер ордена Мужества, заместитель председателя Псковской региональной ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин принял участие в консультации с экспертами «Росмолодежь. Гранты» с проектом «Школа адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО».

«На форуме проходила командная работа над общими проектами, были встречи с экспертами, мэром Москвы Собяниным, общение и обмен опытом. Программа была замечательная и познавательная», – поделился впечатлениями Камиль.

Участники не только встречались с экспертами, но и разрабатывали проекты по использованию потенциала молодёжи на государственной службе.