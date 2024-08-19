Глава Опочецкого округа поздравил с 95-летием труженицу тыла

14:55, 19 августа 2024, ПАИ

Труженицу тыла Софью Фёдорову поздравил с 95-летием глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Софья Фёдорова родилась в деревне Волково Опочецкого района и во время Великой Отечественной войны внесла вклад в строительство железной дороги, за что была удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

После окончания войны она продолжила трудовую деятельность на Опочецком хлебозаводе, где проработала до выхода на пенсию.

«Выражаю глубокое уважение и благодарность за её труд и вклад в развитие нашего округа в тяжёлые времена войны. Желаю Софье Тихоновне крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – пожелал Юрий Ильин.