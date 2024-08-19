Какие молодёжные мероприятия пройдут на 80-летие Псковской области, рассказали организаторы

16:04, 19 августа 2024, ПАИ

Как отпразднуют 80-летие Псковской области на молодёжной площадке на выставке «Россия начинается здесь», рассказали организаторы на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

«Для молодёжи отведено большое место, в котором будут проходить все мероприятия. И каждый день будет с определённой отдельной тематикой. Будут представлены отдельные организации, проведение интерактива, мастер-классов. Площадка будет не только для молодёжи, мы рекомендуем посетить её всем жителям города», – рассказала директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва.

Площадка будет работать ежедневно с 23 по 31 августа с 13:00 до 22:00. «Решили представить наиболее популярные направления – «Движение Первых», «Киберспорт», «Литературная музыка и кино», будет программа от «Лофта», интерактивы, кино. «День добровольчества» – это самое популярное направление. Расскажем об организации добровольчества и направлениях волонтёрства», – отметила начальник отдела международных отношений и молодёжных проектов Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева.

Основным молодёжным днём станет 27 августа, уточнила она. В этот же день пройдёт и выступление группы «Марсель».

«Будет день предпринимательства – 28 августа. Там будут местные производители – молодые предприниматели, которые уже что-то продают. 29 числа пройдёт день уличной культуры. Федерация уличных видов спорта будет целый день вести соревнования, интерактивные площадки, активности. 30 числа день искусства – представим картины молодых художников. Можно будет изготовить и свои картины, будет роспись на холсте. Завершающий день – последний день лета – мы решили сделать переходным днём, чтобы молодёжь отдохнула, поучаствовала в интерактивах», – рассказала Елизавета Зайцева.

Она добавила, что на мастер-классы и лекции от спикеров нужна предварительная запись. Но даже если человек не запишется, он сможет прийти и поучаствовать в этих мероприятиях.

Напомним, что выставка «Россия начинается здесь» развернётся в Финском парке Пскова с 23 августа.