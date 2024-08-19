Сельхозярмарка Псковского района пройдёт 14 сентября

15:52, 19 августа 2024, ПАИ

24-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдёт на парковке Fjord Plaza (улица Завеличенская, 23) 14 сентября, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Площадка позволяет разместить до 200 торговых мест. Приоритетными направлениями на ярмарке будут торговля овощами, фруктами, мясом, рыбой, молочной продукцией, хлебобулочными изделиями, саженцами, цветами, изделиями народных промыслов и ремесёл.

Организаторы приглашают принять участие в ярмарке сельскохозяйственные предприятия, КФХ, владельцев личных подсобных хозяйств, предприятия пищевой промышленности. Приём заявок, регистрация участников и выдача пропусков на ярмарку – с 19 августа по 10 сентября. Заявки будут принимать на улице Школьной, 26 в кабинетах № 15 и 16 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Все подробности можно узнать по телефонам 29-31-09, 29-31-10.