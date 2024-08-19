Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Плюсском районе

16:02, 19 августа 2024, ПАИ

Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Плюсском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Лобовое столкновение Renault Logan и Toyota произошло в деревне Которск. В результате ДТП в Renault погибли водитель и несовершеннолетняя пассажирка. Водителя Toyota пожарные деблокируют с помощью гидравлического инструмента.

На месте работает бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.