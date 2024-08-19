Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Плюсском районе
Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Плюсском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
Лобовое столкновение Renault Logan и Toyota произошло в деревне Которск. В результате ДТП в Renault погибли водитель и несовершеннолетняя пассажирка. Водителя Toyota пожарные деблокируют с помощью гидравлического инструмента.
На месте работает бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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