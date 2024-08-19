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Общество

Сицилию и Донецк объединил дедовичский музей

Жители Сицилии и Донецка посетили Музей партизанской славы в Дедовичах, сообщили ПАИ в музее.

Сицилию и Донецк объединил дедовичский музей. Фото: группа Музея партизанской славы в соцсеи «ВКонтакте»

Семья Андрея и Татьяны Павловых прибыли в Дедовичи из Сицилии, а Анатолий и Елена Васильцовых – из Донецка. «Они не виделись с юности – мужья учились вместе в Ленинградском высшем мореходном училище имени Макарова, через много лет встретились на дедовичской земле и пришли на экскурсию в Музей партизанской славы, потому что корни одной из семей имеют свою славную партизанскую историю», – рассказали в музее.

«Спасибо огромное за хороший приём, за тёплую встречу. Мы были второй раз. И опять у нас огромные впечатления. Благодарим директора музея Галину Николаевну. Особая благодарность экскурсоводу с большой буквы, экскурсоводу номер один Раисе Николаевне», – поделилась впечатлениями от визита Татьяна Павлова.

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