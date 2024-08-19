Сицилию и Донецк объединил дедовичский музей

16:50, 19 августа 2024, ПАИ

Жители Сицилии и Донецка посетили Музей партизанской славы в Дедовичах, сообщили ПАИ в музее.

Семья Андрея и Татьяны Павловых прибыли в Дедовичи из Сицилии, а Анатолий и Елена Васильцовых – из Донецка. «Они не виделись с юности – мужья учились вместе в Ленинградском высшем мореходном училище имени Макарова, через много лет встретились на дедовичской земле и пришли на экскурсию в Музей партизанской славы, потому что корни одной из семей имеют свою славную партизанскую историю», – рассказали в музее.

«Спасибо огромное за хороший приём, за тёплую встречу. Мы были второй раз. И опять у нас огромные впечатления. Благодарим директора музея Галину Николаевну. Особая благодарность экскурсоводу с большой буквы, экскурсоводу номер один Раисе Николаевне», – поделилась впечатлениями от визита Татьяна Павлова.