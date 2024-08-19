Более 100 домов планируют капитально отремонтировать в Псковской области в 2025 году

17:44, 19 августа 2024, ПАИ

Более 100 домов планируют капитально отремонтировать в Псковской области в 2025 году, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.

В частности, в соответствии с планом на 2025 год запланировано выполнение капитального ремонта 157 элементов в 105 многоквартирных домах на сумму более 600 миллионов рублей.

Что касается текущего года, то уже выполнен капитальный ремонт 65 элементов в 50 многоквартирных домах на сумму 345 миллионов рублей. Всего же на 2024 год запланировано выполнение капитального ремонта 191 элемента в 144 многоквартирных домах на общую сумму 762 миллиона рублей.

Всего в региональную программу капитального ремонта в Псковской области на 2014–2043 годы включено 4 904 многоквартирных дома.