Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 100 домов планируют капитально отремонтировать в Псковской области в 2025 году

Более 100 домов планируют капитально отремонтировать в Псковской области в 2025 году, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Более 100 домов планируют капитально отремонтировать в Псковской области в 2025 году. Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

В частности, в соответствии с планом на 2025 год запланировано выполнение капитального ремонта 157 элементов в 105 многоквартирных домах на сумму более 600 миллионов рублей.

Что касается текущего года, то уже выполнен капитальный ремонт 65 элементов в 50 многоквартирных домах на сумму 345 миллионов рублей. Всего же на 2024 год запланировано выполнение капитального ремонта 191 элемента в 144 многоквартирных домах на общую сумму 762 миллиона рублей.

Всего в региональную программу капитального ремонта в Псковской области на 2014–2043 годы включено 4 904 многоквартирных дома.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 августа 2024

Псковский музей впервые за долгое время организовал тур в Вечашу
19 августа 2024

До 26 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 20 августа
19 августа 2024

Более 100 домов планируют капитально отремонтировать в Псковской области в 2025 году
19 августа 2024

20 лет развития: АО «Псковэнергосбыт» отмечает юбилей
19 августа 2024

Арт-объект из гвоздик создадут на форуме «Мы помним» в Псковской области
19 августа 2024

Участки четырёх улиц перекроют в Пскове до 15 сентября
19 августа 2024

Преимущества крафтовых сыров назвал эксперт
19 августа 2024

Сицилию и Донецк объединил дедовичский музей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...